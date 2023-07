Attivata una nuova casetta dell’acqua

Inaugurata la nuova casetta dell'acqua di Cremella. Nell’ambito del progetto "Acqua Contro Corrente", dedicato all’incentivazione al consumo dell’acqua di rete e alla riduzione nell’uso di plastica monouso, Lario Reti Holding ha avviato l’espansione del parco casette dell’acqua in gestione in provincia di Lecco. La casetta di Cremella è stata inaugurata oggi in via Carlo Sessa, nei pressi della biblioteca e nella stessa area dove è già presente anche il distributore dei sacchi rossi.

"Con la casetta dell’acqua viene introdotto nella nostra comunità un ulteriore servizio che certamente porterà benefici economici e ambientali - dichiara Ave Pirovano, sindaca di Cremella - Posta nei pressi della biblioteca dei ragazzi, essa rappresenta un modo per coinvolgere le generazioni più giovani e sensibilizzarle sul tema sempre più attuale della sostenibilità e dell’impiego più corretto delle risorse".

La casetta dell'acqua di Cremella, dotata di innovativi sistemi tecnologici che consentiranno la gestione da remoto dell’impianto, erogherà acqua senza l’uso di contanti e solo tramite l’uso di una tessera dedicata, che potrà essere acquistata e ricaricata presso il totem elettronico posto proprio di fianco alla casetta.