È recordi di iscrizioni al Cres 2021 del Comune di Lecco

Adesioni massicce alle proposte estive pensate e organizzate dal Comune di Lecco per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e in programma dal 5 luglio e fino al 6 agosto 2021.

143 sono infatti gli studenti della scuola primaria (classi I, II e III) che parteciperanno al Cres allestito presso la "G. Oberdan" di via don Consonni, e 110 i ragazzi delle classi IV e V della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado che troveranno invece spazio alla "Don Ticozzi" di via Mentana, con un incremento complessivo delle iscrizioni di ben 90 unità.

Le finalità del progetto Cres 2021 e le attività, che si svolgeranno nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza in vigore, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16, sono state illustrate ai genitori dei bambini e dei ragazzi che vi prenderanno parte, nel corso di due differenti incontri, svoltisi mercoledì e giovedì scorso, alla presenza dell'assessore all'Educazione e sport del Comune di Lecco Emanuele Torri.

"L'elevato numero di iscrizioni - sottolinea l'assessore - sta a testimoniare il grande desiderio di tornare a vivere relazioni vere, en plein air, all'insegna del gioco e del divertimento, dopo mesi vissuti dentro casa. Sicuramente vincente la formula di quest'anno, cioè l'idea di un Cres in movimento per la città, alla scoperta della bellezza e della ricchezza dei nostri rioni. Un particolare ringraziamento allo staff dell'ufficio Istruzione per aver seguito tutte le pratiche organizzative e alla cooperativa Sineresi che gestirà il servizio. Non mi resta che augurare a tutti un meraviglioso e indimenticabile Cres!"