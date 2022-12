Forbes incorona Giuseppe Crippa: è il 12° uomo più ricco d'Italia

Più dei Benetton, dei Rosso, di John Elkann, dei Prada, dei Bulgari, di Massimo Moratti, dei Caprotti, di Stefano Gabbana e Antonio Percassi. La famiglia capitanata da Giuseppe Crippa detiene 3,8 miliardi di dollari di patrimonio, un risultato che la porta al 12° posto della classifica italiana stilata da Forbes. L'ascesa della Technoprobe di Cernusco Lombardone, insomma, mette l'accento anche alle questioni personali: l'azienda lecchese è uno dei due grandi produttori mondiali di probe card, ovvero le schede che servono per i test dei microchip, e ha permesso a Crippa di accumulare un patrimonio di 3,8 miliardi. Un nome nuovo in classifica, quello dell'imprenditore brianzolo, al pari di quello di altri sette. Di pochissimi giorni fa è l'assegnazione a lui, ma anche ai figi Cristiano e Roberto, del cavalierato per aver messo a disposizione un capannone per renderlo un hub vaccinale di massa.

In vetta alla graduatoria nazionale rimane Giovanni Ferrero, imprenditore piemontese a capo della storica azienda di Alba con un patrimonio di 34,6 miliardi di dollari. Chiudono il podio Giorgio Armani (6,9 miliardi) e Silvio Berlusconi (6,4 miliardi). Classifica che non tiene conto di Stefano Pessina (Walgreens Boots Alliance) e dei suoi 9,4 miliardi di patrimonio: sarebbe una cifra da alta classifica per distacco, ma l'imprenditore di Pescara è il residente più ricco del Principato di Monaco. Gianlugi Aponte (Msc, 14,6 miliardi) ed Ernesto Bertarelli (8,5, ex ad Serono) hanno invece trasferito armi e bagagli in Svizzera: del paese elvetico sono secondo e quarto miliardario nella classifica dei più ricchi.

Miliardari italiani: Giuseppe Crippa (Technoprobe) al 12° posto

Di seguito la classifica completa dei miliardari italiani stilata da Forbes. Tutti i dati sono aggiornati alla chiusura delle Borse del 5 dicembre. Le cifre sono espresse in dollari.

1 | Giovanni Ferrero

Patrimonio: 34,6 miliardi

2 | Giorgio Armani

Patrimonio: 6,9 miliardi

3 | Silvio Berlusconi e famiglia

Patrimonio: 6,4 miliardi

4 | Massimiliana Landini Aleotti e famiglia

Patrimonio: 5,1 miliardi (53)

5 | Piero Ferrari

Patrimonio: 4,8 miliardi

6 | Patrizio Bertelli

Patrimonio: 4,5 miliardi

7 | Miuccia Prada

Patrimonio: 4,5 miliardi

8 | Giuseppe De’Longhi e famiglia

Patrimonio: 4 miliardi

9 | Luca Garavoglia

Patrimonio: 4 miliardi

10 | Augusto e Giorgio Perfetti

Patrimonio: 3,9 miliardi (78,7)

11 | Sergio Stevanato e famiglia

Patrimonio: 3,9 miliardi

12 | Giuseppe Crippa e famiglia

Patrimonio: 3,8 miliardi

13 | Gustavo Denegri

Patrimonio: 3,8 miliardi

14 | Francesco Gaetano Caltagirone

Patrimonio: 3,6 miliardi

15 | Alessandra Garavoglia

Patrimonio: 3,3 miliardi

16 | Paolo e Gianfelice Mario Rocca

Patrimonio: 3,2 miliardi

17 | Giuliana Benetton

Patrimonio: 3 miliardi

18 | Luciano Benetton

Patrimonio: 3 miliardi (106,3)

19 | Renzo Rosso e famiglia

Patrimonio: 2,9 miliardi

20 | Remo Ruffini

Patrimonio: 2,9 miliardi

21 | Susan Carol Holland

Patrimonio: 2,8 miliardi

22 | Isabella Seragnoli

Patrimonio: 2,6 miliardi

23 | Brunello Cucinelli e famiglia

Patrimonio: 2,6 miliardi

24 | Alberto Bombassei

Patrimonio: 2,3 miliardi

25 | John Elkann

Patrimonio: 2 miliardi

26 | Alberto Prada

Patrimonio: 1,9 miliardi

27 | Marina Prada

Patrimonio: 1,9 miliardi

28 | Nicola Bulgari

Patrimonio: 1,9 miliardi

29 | Maria Franca Fissolo

Patrimonio: 1,9 miliardi

30 | Mario Moretti Polegato e famiglia

Patrimonio: 1,7 miliardi (133,7)

31 | Massimo Moratti

Patrimonio: 1,6 miliardi

32 | Sabrina Benetton

Patrimonio: 1,5 miliardi

33 | Paolo Bulgari

Patrimonio: 1,5 miliardi

34 | Lina Tombolato

Patrimonio: 1,5 miliardi

35 | Federico De Nora

Patrimonio: 1,5 miliardi

36 | Giuliana Caprotti

Patrimonio: 1,5 miliardi

37 | Marina Caprotti

Patrimonio: 1,5 miliardi

38 | Romano Minozzi

Patrimonio: 1,4 miliardi

39 | Manfredi Lefebvre d’Ovidio e famiglia

Patrimonio: 1,4 miliardi

40 | Nerio Alessandri

Patrimonio: 1,4 miliardi

41 | Barbara Benetton

Patrimonio: 1,4 miliardi

42 | Antonio Percassi

Patrimonio: 1,4 miliardi (151,3)

43 | Simona Giorgetta

Patrimonio: 1,3 miliardi

44 | Sandro Veronesi e famiglia

Patrimonio: 1,2 miliardi

45 | Diego Della Valle

Patrimonio: 1,2 miliardi

46 | Domenico Dolce

Patrimonio: 1,2 miliardi

47 | Stefano Gabbana

Patrimonio: 1,2 miliardi

48 | Marco Squinzi

Patrimonio: 1,2 miliardi

49 | Veronica Squinzi

Patrimonio: 1,2 miliardi

50 | Stefania Triva

Patrimonio: 1,2 miliardi