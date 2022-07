Trent'anni di Croce Rossa a Merate: la festa aperta alla città

Un grande traguardo, da festeggiare con tutta la città. Il Comitato di Merate della Croce Rossa Italiana festeggia trent'anni con un open day della sede di Olgiate Molgora. Domenica 3 luglio dalle 14 alle 18.30 la popolazione e? invitata nella sede di via Monte Rosa, 10, per scoprire tutte le attivita? che la Croce Rossa di Merate svolge sul territorio. Durante il pomeriggio sara? possibile assistere a dimostrazioni delle manovre di rianimazione e della posizione laterale di sicurezza. Grande attenzione verra? dedicata ai bambini con delle attivita? legate alla sicurezza stradale, alcuni divertenti quiz a tema, la possibilita? di colorare e costruire un'ambulanza e il trucca bimbi.

La Croce Rossa di Merate

I volontari saranno inoltre a disposizione del pubblico per insegnare come attivare correttamente i soccorsi in caso di necessita? e quali informazioni fornire telefonicamente al 112 per permettere un pronto intervento del sistema sanitario. Il Comitato locale della Croce Rossa Italiana e? nato esattamente trent'anni fa grazie alla volonta? di cinquanta volontari che decisero nel luglio 1992 di costituire un'associazione territoriale della CRI. Il gruppo conta ora piu? di duecento volontari attivi nel soccorso sanitario, in attivita? sociali, come protezione civile e in attivita? rivolte ai giovani.