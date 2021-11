Crociere serali in battello per ammirare dal lago gli show di luci natalizie

Con l’accensione delle luci natalizie a Como, Lecco, Bellagio e in tutti i principali borghi del Lago, Lake Como For You, tour operator di incoming specializzato sulla destinazione, organizza delle crociere serali con un elegante battello privato per godere dello spettacolo dal centro del lago.

“La bellezza del nostro Lago e dei nostri borghi illuminati non sarebbe stata completa senza la possibilità di ammirarla dall’acqua, come incitiamo sempre i nostri ospiti a fare - commenta Laura Sanvito, titolare di Lake Como For You - E così ci siamo attivati per creare un prodotto turistico che andasse a rispondere alle esigenze di chi verrà a trovarci, numerosi anche dall’estero, in questo periodo speciale".

Crociere in battello privato

Le crociere con il battello di Bellagio Boat Service saranno riservate a massimo 80 partecipanti per un ampio mantenimento delle distanze. Le crociere partiranno da Bellagio alle ore 17 e sarà possibile imbarcarsi anche da Varenna, Menaggio e Tremezzina con il medesimo biglietto. L’itinerario toccherà tutti questi borghi e scenderà fino a Villa del Balbianello, il rientro a Bellagio e negli altri borghi è previsto fra le 19 e le 20. A bordo una guida fornirà informazioni e curiosità nelle lingue italiano e inglese.

Le date in programma sono martedì 7 e domenica 26 Dicembre, sabato 1 e sabato 8 Gennaio. Il prezzo sarà pari a Euro 30 a persona, con gratuità per i bimbi/ragazzi fino a 12 anni compresi. I posti sono limitati quindi è richiesta la prenotazione fino a 24 h prima al link: www.lakecomoforyou.com/booking/ Le crociere sono realizzate in collaborazione Bellagio Boat Service, Promobellagio, PromoMenaggio e Associazione Turistica Tremezzina e sono inserite nell’ambito del Calendario Eventi del Lago di Como.

Crociere in taxi veneziano

Inoltre, in collaborazione con Taxiboat Varenna, nelle giornate di sabato 11 e 18 Dicembre sarà possibile prenotare un’ora di crociera privata in watertaxi alle 17 o alle 18 per ammirare le luci del centro lago. Prezzo 300 euro fino a 6 persone, 30 euro ogni persona extra. I watertaxi che verranno utilizziamo sono chiusi e riscaldati. Info e acquisto biglietti sempre sul sito www.lakecomoforyou.com/booking/