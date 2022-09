"Migliorare le abitudini quotidiane per scongiurare il cambiamento climatico"

I recenti eventi ambientali e politici hanno posto fortemente l'attenzione sull'urgenza di un intervento per scongiurare il cambiamento climatico. Un tema che non può lasciare nessuno indifferente e che soprattutto il terzo settore con i suoi volontari e volontarie impegnati ogni giorno in svariati settori non può ignorare. Anzi è proprio da questi cittadini e cittadine attivi che deve partire la spinta per un cambiamento di abitudini quotidiane. È da questo principio che Csv Monza Lecco Sondrio propone quest'autunno una serie di proposte e occasioni di riflessione.?

Il mese di settembre si è aperto il giorno 1 con "Good Amo - Salva il cibo con amore",?convegno a Morbegno sullo spreco alimentare, tema che vede Csv in prima linea nel facilitare, insieme al mondo della cooperazione sociale,?l'alleanza tra associazioni di volontariato, istituzioni, mondo della produzione alimentare e singoli cittadini per rispondere al bisogno della povertà trasformando un potenziale rifiuto in risorsa utile per le persone in difficoltà. Tutto questo lavoro porterà l'apertura a Morbegno nel 2023 del secondo emporio solidale della provincia di Sondrio.?

La mattina di sabato 17 settembre sarà invece dedicata ai giovani: alla Cascina San Fedele a Monza si svolgerà infatti l'evento Green your mind, realizzato nell’ambito del progetto Monza Green Energy finanziato dal bando Giovani Protagonisti del Comune di Monza (con Arci Scuotivento, Legambiente, Banca del Tempo, Distretto di Economia Solidale Monza e Brianza) di cui Csv Mls è partner. Laboratori e incontri con le associazioni saranno l'occasione per gli studenti dell'istituto Hensemberger per raccogliere materiale per la creazione di contenuti social sul tema della sostenibilità ambientale realizzati dai giovani per i giovani con il supporto dell'associazione Primi Piani.?

Mercoledì 5 Ottobre dalle 17.30 alle 19 Csv Mls parteciperà al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022 di Asvis con un webinar online dal titolo "Alimentazione sostenibile: Dalla terra alla pancia - Condividiamo buone pratiche quotidiane verso la transizione ecologica". Un'occasione per stimolare cittadini/e e associazioni sul tema dell'alimentazione sostenibile a partire dai sistemi produttivi per arrivare alle conseguenze per la nostra salute. Sono invitati volontari e volontarie che vogliono approfondire un tema che riguarda tutti e tutte. L'incontro vuole aprire un percorso sulla consapevolezza degli enti del terzo settore sui temi legati alla transizione ecologica e stimolare azioni quotidiane individuali e collettive.??Info e iscrizioni: f.vizzi@csvlombardia.it.

Le buone pratiche

Un piccolo esempio di buona pratica? Utilizzare negli eventi della propria associazione stoviglie lavabili al posto delle "usa e getta": da qualche tempo Csv ha infatti a disposizione nella sede di Monza una stoviglioteca da richiedere gratuitamente. Info: m.motta@csvlombardia.it. ??

Csv Monza Lecco Sondrio è inoltre con Csvnet, coordinamento nazionale?dei Centri di Servizio per il Volontariato, tra gli oltre 140 firmatari dell'appello lanciato da Next sulle pagine di Avvenire, con cui si chiede al Governo di non interrompere il processo normativo necessario per la creazione delle comunità energetiche e una reale transizione energetica, che metterebbe al riparo anche da rischi geopolitici. Una comunità energetica è un'associazione composta da enti?pubblici locali, aziende, attività commerciali o cittadini privati che scelgono di dotarsi di infrastrutture per la produzione di energia?da fonti rinnovabili e l'autoconsumo attraverso un modello basato sulla condivisione. Una forma energetica collaborativa che per diventare realtà ha però bisogno di sostegno normativo ed economico.