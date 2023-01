Gli allievi chef insegnano agli over 65 i segreti per piatti sani e gustosi

I ragazzi delle scuole alberghiere del Lecchese in cattedra per illustrare ai meno giovani i segreti per preparare piatti sani e gustosi. Nell'ambito del progetto Interreg Italia-Svizzera "city for care", Ats Brianza e la cooperativa Crams di Lecco propongono infatti una nuova iniziativa rivolta agli over 65: si tratta degli "Showcooking Days": 4 momenti dimostrativi in cui gli allievi cuochi degli istituti del territorio mostreranno ai partecipanti come cucinare piatti sani, che poi serviranno agli ospiti, in un’ottica di convivialità e inclusione, unite in modo innovativo alla prevenzione e alla promozione della salute.

Un'alimentazione adeguata è fondamentale per mantenere lo stato di salute ottimale nel corso della vita, questa necessità si fa ancora più importante superati i 65 anni. Con il sopraggiungere della terza età, infatti, si va incontro a una serie di inevitabili cambiamenti: l’indebolirsi della muscolatura scheletrica, la riduzione del metabolismo basale, mutamenti dello stile di vita, che diventa normalmente più sedentario.

Le ricette potranno essere replicate con facilità a domicilio

"Grazie alla collaborazione degli istituti alberghieri del territorio abbiamo organizzato questi momenti in cui gli over 65 o i loro caregiver potranno vedere come preparare piatti salutari - spiega Giovanna Pianta, referente Ats per il progetto - Le ricette sono state proposte dalle varie classi e validate dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione di Ats. Nel corso della mattina, che si svolgerà indicativamente dalle 11 alle 14.30, i partecipanti potranno assistere alla preparazione dei piatti che poi verranno assaggiati in un momento conviviale finale. Verrà fornito materiale informativo con le ricette così che i partecipanti possano replicarle con facilità al domicilio".

Gli appuntamenti si terranno a Oto Lab

Le "lezioni" si terranno il mercoledì dalle ore 11 alle ore 13.30, presso lo spazio "Oto Lab", in via Padre Domenico Mazzucconi 12 a Lecco, con la partecipazione degli istituti alberghieri del territorio:

Primo appuntamento - 11 gennaio realizzato dagli allievi della classe 4^ dell'Istituto professionale statale "Graziella Fumagalli" di Casatenovo.

Secondo appuntamento - 18 gennaio con gli allievi della classe 4^ dell'Azienda speciale di formazione scuola "Paolo Borsa" di Monza

Terzo appuntamento - 25 gennaio realizzato dagli allievi della classe 5^ dell'Agenzia Provinciale per le Attività Formative Apaf di Casargo

Quarto appuntamento - 1 febbraio con gli allievi della classe della Cooperativa sociale "In-Presa" di Carate Brianza.

Si potrà partecipare a tutti gli eventi o anche a una sola giornata. La partecipazione, rivolta agli over 65 e ai loro caregiver, è gratuita, ma occorre iscriversi scrivendo a uo.svip@ats.brianza.it o chiamando i seguenti numeri: 039 2384888 e 039 2384218. "L'ufficio progetti di Ats Brianza vi aspetta ed è a disposizione per qualsiasi informazione in più sull'evento".