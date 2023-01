Che fine ha fatto Dandy Sgargiante? Eccolo a Pistoia

Dandy Sgargiante torna a far parlare di sé. Chi non lo conosce? Si tratta di uno dei personaggi più noti a Lecco per via della sua eccentricità, pensionato ed ex antiquario di professione, che nella nostra città ha vissuto a lungo e nella quale detiene diverse proprietà per soggiorni saltuari.

L'originale dandy, ormai conosciuto in tutta Italia grazie ai frequenti servizi giornalistici e televisivi a lui dedicati, non ha fatto ritorno a Lecco ma è stato intercettato fortuitamente (come testimonia la foto) da un lecchese in villeggiatura per l'ultimo dell'anno a Pistoia, dove secondo i residenti Dandy Sgargiante avrebbe vissuto a lungo anche in passato.

"L'ho salutato, è una leggenda"

"È stato un incontro del tutto casuale, anche se lui non passa certo inosservato - spiega un lettore di Lecco Today - L'ho fermato per salutarlo, essendo anche da noi una sorta di leggenda. Mi ha raccontato che a Pistoia ha delle proprietà, anche se attualmente vive a Firenze".

Dandy Sgargiante aveva abbandonato Lecco nel 2016 per rientrare nella sua (presunta, perché la verità è ancora avvolta da un alone di mistero) terra d'origine, Edimburgo in Scozia, ma negli ultimi anni è tornato in Italia, scegliendo la Toscana. Nel nostro territorio, tuttavia, non è raro vederlo di tanto in tanto aggirarsi con i suoi colorati ed eccentrici outfit.