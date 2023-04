Una figura nota, decisamente, che chiude il lungo percorso lavorativo. Il dottor Daniele Blaseotto è in pensione dopo trent'anni di onorata carriera: venerdì 28 aprile ha chiuso per l'ultima volta la porta dell'ambulatorio di via Ticozzi, all'angolo con la Farmacia Castello, dopo l'ultima visita con i pazienti. Nel fine settimana esaurirà le ultime pratiche, poi sarà giunto per lui il tempo di godersi la meritata pensione.

Un percorso iniziato nel 1993, quello di uno dei medici di medicini generale più noti della città capoluogo, che l'ha portato anche a lavorare per la casa circondariale di Pescarenico, in delle Rsa, presso il Patronato Acli, in seno al Rugby Lecco e, da 28 anni, "indossando" la maglia bluceleste della Calcio Lecco 1912. Di lui è nota anche l'abitudine di svolgere le visite domiciliari, vista la presenza di vari pazienti di età elevata tra i più di 1.500 assistiti.

Noto anche l'impegno in campo politico: dal 2020 è consigliere comunale a Palazzo Bovara, eletto insieme ad Alberto Anghileri - capogruppo -, Stefania Rovagnati e Lorenzo Vassena nelle file di Con la sinistra cambia Lecco.

La lotta con il covid-19

Il dottor Blaseotto se la vide decisamente brutta durante la prima ondata di covid-19, la più devastante: uscito dall'ospedale Manzoni al termine di una lunga lotta con la malattia, fortunatamente vinta, scrisse una lunga lettera all'onorevole leghista Giancarlo Giorgetti, definendo “orribili” le parole usate dall'attuale ministro dell'economia e finanze nel corso di un'intervista che trattava proprio dei medici di medicina generale.