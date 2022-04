Daniele, il ragazzo che riprende i passaggi a livello: "Sono pezzi di storia"

Ama i passaggi a livello e ha scelto di dedicare gran parte della sua vita, quanto meno il tempo libero, a immortalarli. Daniele Salini, 33 anni, residente a Paderno d'Adda, di professione è guardia nei centri commerciali, ma appena può prende la sua attrezzatura da videomaker e gira il Nord Italia per riprendere i passaggi a livello ferroviari. Il suo obiettivo è 'mapparli' tutti per, come spiega dalle pagine social dei comuni sulle quali condivide i suoi lavori, "creare un momento di vita quotidiano che un giorno sarà storico".

"Il progresso li sta eliminando"

È una passione che vanta radici profonde. "Nasce dal ricordo d'infanzia delle vacanze natalizie - racconta a Lecco Today - Quello che ha dato il via alla passione si trovava a Bordighera (provincia di Imperia), sulla Genova-Ventimiglia, oggi sostituito da un sottopasso. All'epoca i passaggi a livello erano tutti meccanici e dotati di una girandola che si azionava al momento della chiusura, come quella mostrata in foto. Poi un giorno hanno iniziato a toglierle, in quanto il cinematismo della stessa richiede troppa manutenzione, quindi il progresso tecnologico ha fatto il resto".

Disponibili 70 video

Perché immortalarli in una serie di video (che Daniele carica sul suo canale Youtube, Levelcrossing89)? "Dagli anni '60 del secolo scorso Rete Ferroviaria Italiana ha l'obiettivo di eliminare tutti i passaggi a livello dal territorio nazionale - spiega il giovane - Grazie ai filmati realizzati si creerà un documento che in futuro sarà storico, in quanto è presente un contesto ben preciso ma sopratutto databile. Al momento ho realizzato e pubblicato 70 video dentro e fuori la mia regione, la Lombardia. Andrò avanti anche nei prossimi anni".

Nello specifico sono 11 i video realizzati nel Lecchese, ultimi in ordine temporale a Mandello e Dervio. "Tornerò comunque in zona a farne altri. Il quando è una sorpresa".

Riprendere i passaggi a livello non è solo un esercizio "tecnico" e se vogliamo "storico"; è anche l'opportunità di incontrare persone e socializzare. "È facile che accada con gli automobilisti in attesa - confida Daniele - Mi chiedono cosa sto facendo e inizia una piacevole chiacchierata. È capitato che mi chiedessero da quanto tempo il passaggio a livello era chiuso. In questi casi, grazie all'app dell'orario dei treni, riesco a rispondere in tempo reale sentendomi brevemente un casellante ferroviario. Alcuni iscritti al canale li ho raccolti così".

Il passaggio a livello a Mandello