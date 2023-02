A Lecco incidenti e violazioni in crescita. Corso Martiri la strada più pericolosa

Più richieste d'intervento, più infrazioni, più multe. Tanti parametri in aumento nel report sull'attività svolta dalla Polizia Locale di Lecco nel corso del 2022. 10.750 le richieste arrivate in piazza Sassi, lì dove si trovano sei ufficiali al comando di vari Nuclei operativi: numero raddoppiato rispetto al 2021, così come sono lievitate le cifre legate all'attività generale del Comando cittadino, punto di riferimento anche per gli altri sparsi nel resto della provincia. 41 gli agenti al lavoro, anche se per una miglior efficienza “ne servirebbero cinquanta”, garantendo così “molti più controlli specialistici”. Parole di Monica Porta, comandante del Corpo che ha parlato durante il consueto momento legato alla presentazione dei numeri. L'infrazione più riscontrata? La perdita di controllo del veicolo, mentre corso Martiri della Liberazione è la strada più pericolosa della città.

Momento aperto brevemente dal sindaco Mauro Gattinoni: “Da questa relazione emerge lo stato di salute del Comando, sempre alle prese con l’evoluzione tecnologica. Il ringraziamento va al comandante Monica Porta e Monica Cameroni della protezione civile, oltre a Simona Piazza per la competenza maturata nel tempo”.

“Il "grazie" va a tutti gli operatori - aggiunge Simona Piazza, vicesindaco di Lecco e assessore alla sicurezza -. I numeri sono andati in crescendo anche dal punto di vista qualitativo, il Corpo è sempre più chiamato a rispondere a quello che accade nel territorio sotto varie sfaccettature, anche per collaborazioni come "Stazioni Sicure" e l’ufficio dei Piani Resinelli con Abbadia, Mandello e Ballabio, senza dimenticare la gestione della sicurezza legata ai tanti grandi eventi che stanno affiorando in città”. Le prospettive e le richieste “sono per nuovi agenti, in prima battuta, ma anche per un’autonomia maggiore legata alle loro assunzioni. In seconda, sempre maggior formazione per ufficiali e agenti in accompagnamento agli eventi del territorio”. Il comandante Porta “ha saputo costruire rapporti che hanno permesso di strutturare una squadra di lavoro sempre più coesa e rispondente ai bisogni”.

Polizia Locale di Lecco: numeri in crescita nel 2022

“Nonostante i dati in crescita il Corpo ha risposto bene, seguendo le criticità del territorio. Le richieste sono di genere veramente ampio, maggiormente indirizzate verso il codice della strada”, ha quindi spiegato Monica Porta, comandante, presentando il report sull'attività svolta. Anno contraddistinto dall’installazione di 17 telecamere e dalla sostituzione di altre otto con modelli più performanti - con cofinanziamento regionale di 80mila euro -, in aumento anche la richiesta legata all’inserimento nella black list delle targhe. Tra le altre attività “fondamentali c’è il servizio di prossimità territoriale con il servizio Urban Click - 376 segnalazioni gestite dalla segreteria comunale - con assegnazione degli esposti alle singole pattuglie: l’obiettivo è chiudere rapidamente queste segnalazioni dei cittadini”.

486 i posti di controllo legati ai servizi di polizia stradale: “Tutti i giorni e le settimane abbiamo programmato dei servizi”, 215 i servizi legati alla raccolta differenziata dopo il termine della sperimentazione del sacco rosso, più di tremila le ore spese in affiancamento a eventi e manifestazioni anche nel resto del territorio - Motoraduno di Mandello, raduno interregionale degli Alpini con 13 agenti "esterni", Notte Bianca, Festa del Lago e della Montagna -. Nel complesso sono state riscontrate 26 mila e 800 violazioni al codice della strada, con più di 14mila transiti non autorizzati nelle Ztl cittadini e oltre 9mila soste irregolari, bruciati 5mila punti patente, 617 veicoli rimossi con la “mattanza” durante il raduno degli Alpini, 309 i ricorsi al Prefetto - Giudice di Pace, “un dato che mi rende particolarmente orgogliosa se raffrontato a un aumento delle contravvenzioni”. Tra i servizi “più impegnativi” figurano le 23 pratiche che riguardano i minori non accompagnati, “che occupano un intero turno”. Istituita anche un’aliquota di tre operatori di Polizia Locale formata presso Polis - Lombardia, “non una materia specifica per il Corpo, ma che ci tocca dal punto di vista sanzionatorio”.

Rilevato più di un incidente al giorno (412), in calo rispetto al 2019 (423), con il peso di un sinistro mortale e 34 pedoni investiti, “tantissimi”, con la fascia critica rilevata tra le 15 e le 18. L’arteria più pericolosa è corso Martiri della Liberazione con i suoi 20 sinistri, seguita da corso Emanuele Filiberto (19) e quello di maggio è stato il mese critico con 46 rilevazioni. Con Fiab, poi, è stato rimesso in piedi il progetto relativo alla promozione della sicurezza stradale che arriva nelle scuole “con il 99% di gradimento” e che sarà esteso alle Scuole dell’Infanzia.

L’evento clou? Emergenzialmente parlando, quello relativo alla frana che ha colpito la Strada Statale 36 racc, ovvero la nuova Lecco-Ballabio, che ha chiesto una “spesa” di 368 ore di lavoro per l’impegno di più di quaranta operatori tra il 9 dicembre e il 10 gennaio. Sul fronte del presidio del territorio, sono state undici le aree verdi attenzionate in città.