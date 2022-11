David Govoni al vertice della Federazione Europea dei Geologi

David Govoni, Vicepresidente della Categoria Merceologica Attività Estrattive di Confindustria Lecco e Sondrio e dipendente di Unicalce SpA, è il nuovo Presidente della Federazione Europea dei Geologi (Efg). A darne l’annuncio è stato il Consiglio nazionale dei Geologi, del quale David Govoni è geologo delegato, che ne ha sostenuto la candidatura al vertice della Federazione, organismo che raggruppa Organizzazioni, Albi Professionali e Associazioni di tutta Europa per promuovere le applicazioni della geologia, rappresentare le associazioni professionali europee dei geologi e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della geologia per la società.

"Si tratta di un grande risultato per la geologia italiana - dichiara Govoni, che entrerà in carica con l’inizio del nuovo anno - Con il Cng abbiamo costruito consenso discutendo con i rappresentanti di moltissimi paesi sulla base di un programma che metteva al centro temi di rilevanza per la società tra i quali: ambiente, energia e materie prime. È un momento cruciale di trasformazione in Europa. Mai come prima i geologi sono e devono essere al centro del modello di sviluppo sostenibile europeo".

"A nome di tutta la Categoria Merceologica Attività Estrattive rinnoviamo le nostre congratulazioni per il prestigioso incarico conferito a David Govoni, attuale Vicepresidente della nostra compagine - sottolinea la Presidente della Categoria Merceologica Attività Estrattive, Adele Cabello - Si tratta di un’importante candidatura di cui siamo molto orgogliosi, che apre un canale diretto a livello europeo e ci permetterà di avere aggiornamenti sulle varie proposte e azioni in corso".