Un pezzo di mondo in mostra: la cartografia De Agostini è arrivata a Malgrate

Un pezzo di storia mondiale arriva a Malgrate. È stata aperta nel fine settimana, presso la quadreria Bovara-Reina del comune lecchese, la mostra “130 anni di cartografia dei De Agostini in Italia e nel Mondo”.

Realizzata con il patrocinio del Comune di Malgrate in collaborazione con Associazione Italgeo, l’esposizione offre una panoramica unica della produzione cartografica della storica famiglia De Agostini, in particolare del fondatore dell’Istituto Geografico De Agostini Giovanni, del figlio Federico e del fratello Alberto Maria, quest’ultimo famoso per le sue esplorazioni della Patagonia e della Terra del Fuoco. Importante il contributo di Imago Mundi - Tokyo, Museo Nazionale della Montagna Torino, Associazione Missioni Don Bosco Valdocco, Universidad Catolica Silva Henriquez.

Ad accompagnare il visitatore in questo viaggio è il nipote Giovanni Gabriele De Agostini jr., presente negli orari di apertura della mostra insieme alla moglie Minori.

Sarà possibile visitare l’esposizione “130 anni di cartografia dei De Agostini in Italia e nel Mondo” nei giorni 18, 19, 20, 25, 26, 27 marzo presso la quadreria Bovara-Reina di Malgrate (via San Dionigi) dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. L’ingresso è libero previo controllo del green-pass e uso della mascherina FFP2. Per informazioni si può visitare www.deagostini.jimdo.com o scrivere all'indirizzo cultura@comune.malgrate.lc.it.