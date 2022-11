Decathlon apre a Lecco: inaugurazione a metà novembre

Decathlon apre a Lecco. Non una notizia in senso assoluto, dato che la presenza di un punto vendita è prevista anche all'interno del nuovo Ostello di corso Giacomo Matteotti. L'interesse è soprattutto per lo store vero e proprio che è in corso di realizzazione in corso Carlo Alberto, lì dove sorgono già l'Esselunga e varie altre attività commerciali. Ebbene, nel corso di questi giorni è stata apposta l'insegna all'esterno dello stabile, mentre all'interno è comparso un cartello che riporta la data d'inaugurazione: venerdì 18 novembre sarà il primo giorno di attività del colosso, che nel nostro territorio dispone di un negozio già a Osnago, aperto vari anni fa.

Come lavorare a Decathlon Lecco

Varie i posti di lavoro ancora a disposizione, principalmente per il settore retail: sono ancora sei le posizioni da ricoprire, come si apprende dal sito internet predisposto dal gruppo proprietario del marchio con sede centrale fissata a Lissone.