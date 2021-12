In ricordo di “Cecco” Galperti: al Soccorso Alpino di Premana un prezioso defibrillatore

Lo scorso 23 luglio si materializzava una tragedia improvvisa: quel giorno una caduta sul Dente del Gigante (Monte Bianco) costò la vita a Francesco Galperti, 65 anni. A volte persino una vicenda tragica può avere dei risvolti positivi: ieri sera, domenica 12 dicembre, a Barzio, i familiari e gli amici di Francesco Galperti hanno consegnato un dono molto importante alla Stazione di Valsassina - Valvarrone del Soccorso alpino. “Cecco” Galperti era un alpinista molto conosciuto in tutta la Valsassina e non solo, anche per avere aperto importanti vie di risalita, ma soprattutto era un caro amico.

Il defibrillatore in Valsassina

Originario di Cortenova, aveva anche fatto parte del Soccorso alpino. Su iniziativa della sua famiglia e grazie alla generosità di tante persone, è stato possibile raccogliere una somma consistente, che ha permesso di acquistare un dispositivo Dae (defibrillatore semiautomatico). È uno strumento che permette, in caso di emergenza, di ridurre in modo significativo le conseguenze di un arresto cardiaco, persino di evitare la morte di chi ne è colpito. La consegna è avvenuta in presenza di un piccolo gruppo di persone, in un momento di commozione condivisa da tutti, anche da chi non ha potuto essere presente per le limitazioni dovute alle norme anti-Covid. Il defibrillatore entrerà a fare parte della dotazione della squadra di Premana.