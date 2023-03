Il dehor di Pescarenico ha finalmente un gestore

La lunga pratica per aprire il dehor di Pescarenico fa uno scatto in avanti. È stata finalmente affidata la gestione dello spazio realizzato svariato tempo fa in via Battello, ma è servito un po' di tempo in più rispetto a quanto preventivato dalla Giunta comunale. Partiamo con il dire che l'affidamento è avvenuto mediante trattativa diretta alla Cadaques srl, società cui si possono ricondurre il vicino Soqquadro e il Surreal presente nel centro storico della città. Nello spazio, ancora da completare, sono presenti chiosco bar, locali adibiti a docce e spogliatoi, ma anche una ciclofficina ancora da attrezzare e un parco giochi che sarà realizzato in collaborazione con Palazzo Bovara stesso.

Perché con trattativa diretta e non attraverso la seconda procedura di gara avviata ad agosto, qualche mese dopo la prima andata deserta? Presto detto: come spiegato dal Comune, alla scadenza del secondo avviso - datata 16 settembre 2022 - è stata ricevuta una sola proposta, peraltro “incompleta, assegnando al concorrente un termine perentorio di 10 giorni per la presentazione delle precisazioni richieste”; precisazioni che non sono arrivate in piazza Diaz entro il termine di cui sopra, di conseguenza “la procedura è stata chiusa e dichiarata senza alcuna offerta valida”.

Dehor di Pescarenico: convenzione lunga vent'anni

Seguendo le indicazioni fornite in una sentenza del Tar di Roma datata 1 marzo 2010, il Comune ha “ritenuto di procedere all’affidamento della gestione in oggetto mediante una trattativa diretta con un singolo operatore interessato”, individuato lo scorso 8 febbraio nella società rappresentata da Virginia Braga e mandata avanti insieme a Sam Boutriq. Secondo quanto contenuto nella convenzione di durata ventennale - con scadenza febbraio 2043 - stilata tra l'ente e la Cadaques, per i primi cinque anni di concessione il canone di affitto annuo sarà di 2mila euro, per i secondi cinque di 4mila e 500 euro, per gli altri dieci anni si toccheranno i 9mila euro all'anno. La base di partenza fissata nel giugno 2022 era di 15mila euro all'anno, con la riduzione per i primi tre anni a 10mila euro. Il Comune avra? la possibilita? di comunicare al concessionario un numero massimo di 5 eventi che intende realizzare presso la struttura nel corso dell’anno.

Nell'arco di massimo 180 giorni dalla data di consegna del dehor - quindi al massimo entro la fine dell'estate - il gestore “dovrà provvedere all'allestimento, ai lavori di avvio della struttura e alla finale apertura ufficiale delle attività. Con riferimento alla realizzazione dell’area del parco giochi, il termine di 60 giorni decorrerà dal ricevimento delle autorizzazioni sia da parte dell’Autorità di Bacino che da parte della Provincia in termini di autorizzazione paesaggistica”. Per il Comune è una spinosa partita che arriva a una conclusione positiva.