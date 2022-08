Dehors di Pescarenico, il Comune ci riprova: avviata la nuova procedura di gara

Dehors al Parco Addio Monti, avviata la nuova procedura di gara per l'affidamento in concessione d'uso dei locali e delle relative aree di pertinenza. La struttura sarà adibita a chiosco bar, spogliatoio con docce automatizzate e ciclo-officina.

La procedura di gara si svolgerà tramite la piattaforma Sintel-Aria di Regione Lombardia: le offerte, corredate dell'opportuna documentazione, dovranno pervenire entro le 10 del 16 settembre.

Gli interessati possono accedere al bando e alla documentazione di gara consultando la sezione "Bandi di gara" del sito istituzionale del Comune di Lecco.

Una prima gara per affidare la gestione era andata deserta lo scorso 18 luglio. Alla chiusura dei termini per la presentazione delle candidature, come rivelato dal Comune di Lecco, nessuno aveva presentato un'offerta, nonostante i sopralluoghi con alcuni potenziali operatori interessati. Questa volta l'auspicio degli amministratori è che possano arrivare offerte concrete.