"Supergru" in azione alla Feldspato: rimosso il nastro trasportatore sopraelevato

Proseguono celermente i lavori di demolizione della Feldspato, stabilimento di lavorazione di minerali industriali ormai dismesso da più di vent'anni. Le operazioni sono state inaugurate un paio di settimane fa alla presenza del sindaco di Dervio Stefano Cassinelli e della maggioranza, affidate alla società Attività di recupero Srl di Colico.

Nella gallery fotografica vi mostriamo lo stato attuale della demolizione (in diversi momenti), che prosegue a ritmo spedito. I lavori dovrebbero durare un paio di mesi circa. "Il famoso 'corriodoio aereo' sospeso sopra via Armando Diaz è già stato eliminato" ha spiegato il sindaco commentando l'avanzamento delle opere e riferendosi al nastro trasportatore che - ai tempi in cui lo stabilimento era ancora in funzione - veicolava a valle il materiale prelevato dalle miniere in Valsassina. Per rimuoverlo è stato necessario attendere l'arrivo della "supergru" con un braccio estendibile sufficientemente lungo.