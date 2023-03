Via ai lavori di smantellamento del depuratore di Dorio: si allaccerà a Dervio

A Dorio l'impianto di depurazione verrà dismesso. Un investimento da oltre un milione di euro che prevede, a opera di Lario Reti Holding, il collettamento delle acque reflue a Dervio.

È partito in questi giorni il progetto per la dismissione dell'impianto di depurazione nel comune di Dorio, per assicurare un adeguato trattamento dei reflui grazie al loro convogliamento verso l'impianto sito nel paese limitrofo.

L'intervento si è reso necessario per assicurare il corretto trattamento dei reflui provenienti dalle utenze attualmente allacciate, con convogliamento dei reflui alla rete di fognatura mista posta nel comune di Dervio.

Le opere in progetto prevedono la realizzazione di un manufatto per la grigliatura meccanica e il sollevamento dei reflui all'interno dell'attuale impianto con l'adeguamento delle vasche esistenti nell’impianto di depurazione. I lavori, del valore complessivo di 1.040.000 euro, si concluderanno con l'inizio del 2024.