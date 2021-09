Dervio, arrivano gli attraversamenti pedonali protetti sulla Provinciale 72

La settimana prossima a Dervio prenderanno il via gli interventi per la realizzazione di due attraversamenti pedonali protetti lungo via Matteotti sulla Provinciale 72.

Interventi di significativa importanza per migliorare la sicurezza dei pedoni su una strada su cui il traffico è intenso e spesso le velocità sono elevate sui rettilinei. Si tratta di due isole pedonali che hanno la funzione di mettere in sicurezza i pedoni che attraversano e di rallentare la velocità dei veicoli in transito. "Questa è una delle prime attività che abbiamo messo in campo - spiega il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli - quasi due anni fa. Una delle prime riunioni a cui ho partecipato in qualità di sindaco era per decidere se partecipare a un bando regionale, la messa in sicurezza della Provinciale era nel nostro programma e subito abbiamo aderito mettendo a bilancio 50mila euro necessari a cofinanziare il progetto. I tempi si sono allungati rispetto alle aspettative, anche per via del Covid, ma finalmente il cantiere settimana prossima prenderà il via".

"Impossibile posizionare i dossi"

Gli attraversamenti pedonali protetti saranno posizionati in prossimità dell'incrocio tra via Fermi e via Matteotti e il secondo in prossimità dell'incrocio tra via alla Foppa, via Plinio e via Matteotti. Il sindaco Cassinelli spiega: "Ringraziamo la Provincia per il sostegno a questa iniziativa, l'Amministrazione comunale ha spinto con forza in questa direzione perchè ci rendiamo conto della pericolosità della Provinciale e anche di via Duca d'Aosta dove stiamo cercando di fare altri interventi. I cittadini vorrebbero i dossi, ma essendo una strada provinciale è impossibile posizionarli. Interventi per aumentare la sicurezza sulla Provinciale erano necessari da anni e speriamo che questi due attraversamenti pedonali protetti siano un primo decisivo passo".