Dervio, si alza l'aliquota Imu «per sostenere lo sviluppo del paese»

Pianificazione delle opere pubbliche e miglioramento dei servizi: sono questi i capisaldi della programmazione futura per lo sviluppo di Dervio. Nella programmazione del Bilancio, l'Amministrazione ha pianificato una serie di investimenti per lo sviluppo del paese.

«Sviluppo che si traduce nella realizzazione della cicloturistica tra Dervio e Corenno, nella costruzione dell'asilo nido e nuova biblioteca e molto altro - spiega il sindaco del centro altolariano, Stefano Cassinelli - In quest'ottica, per uscire dalla staticità che ha caratterizzato gli ultimi anni e per allinearci ai comune vicini che hanno fatto investimenti finalizzati alla crescita dei paesi, sono necessarie risorse che questa Amministrazione ha, in una prima fase, deciso di reperire con un ritocco dell'Imu sulle seconde case dello 0,14 per cento. Va considerato che rispetto ai comuni del territorio abbiamo le tariffe più basse e questo ha chiaramente avuto un peso sul Bilancio».

A oggi l'aliquota Imu a Dervio è fissata a 0,84 per cento e verrà portata al 0,98 per cento. «Contemporaneamente - prosegue Cassinelli - si stanno migliorando le verifiche sull'evasione che rappresenta un grosso problema secondo le proiezioni esistenti. La volontà di questa Amministrazione è quella di ridurre l'Imu se sarà possibile in futuro».