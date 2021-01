Dervio, dall'Amministrazione comunale un aiuto per artigiani e commercianti

Bando dell'Amministrazione comunale mette a disposizione risorse per 44mila euro al fine di sostenere l'economia locale. Termine ultimo per le domande il prossimo 28 febbraio

Il Comune di Dervio vicino ai propri artigiani e commercianti nel momento di difficoltà dovuto all'emergenza covid.

Con l'obiettivo di sostenere l'economia locale e i piccoli imprenditori, l'Amministrazione comunale ha aperto un bando, scaricabile sul sito www.dervio.org, in cui mette a disposizione oltre 44mila euro da suddividere tra le domande presentate, con una singola erogazione minima di 500 euro.

«Si tratta di un'azione finalizzata a fornire un aiuto in un momento difficile per l'economia in generale, crisi che purtroppo tocca anche il nostro territorio - spiega il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli - I modelli da compilare sono abbastanza semplici e facilmente scaricabili, non richiedono ulteriore documentazione da allegare, vanno solo compilati e inviati preferibilmente via Pec. Naturalmente per qualsiasi problematica gli uffici del comune sono a disposizione».

I fondi disponibili, informa il sindaco, saranno assegnati in base all'ordine di presentazione fino a esaurimento delle risorse. La data ultima per la richiesta è fissata al 28 febbraio 2021.