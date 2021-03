Il Comune di Dervio propone un concorso fotografico dedicato al territorio

Il Comune di Dervio ha organizzato il concorso fotografico "I monti di Dervio e della Valvarrone con i loro sentieri, alpeggi e cascine, gente di montagna, flora e fauna".

Il programma del concorso è articolato in tre momenti: invio del materiale entro le ore 12 del 10 maggio 2021 con valutazione della giuria di esperti presieduta dal fotografo professionista bellanese Carlo Borlenghi; mostra fotografica, presso la sala civica, del 29 e 30 maggio con votazione del pubblico (le migliori foto entreranno nel calendario derviese 2022); serata di premiazione, presso il cineteatro Paradise, il 2 giugno 2021 con proiezioni varie.

Lo spirito del concorso è quello di valorizzare, con degli scatti fotografici, un territorio splendido, che offre tranquille passeggiate nei boschi ma anche escursioni più impegnative sulla montagna più alta delle Orobie lecchesi: il Legnone con i suoi 2.609 metri.

Anche i premi, di un ammontare complessivo di 1.500 euro, sono decisamente interessanti, pensati per chi ama la fotografia: il primo premio è infatti un drone, che permette di effettuare meravigliose riprese dall'alto, il secondo premio è uno zaino professionale per attrezzatura fotografica e il terzo è un buono acquisto di materiale fotografico. Anche per i più giovani è previsto un premio di un buono di 300 euro per materiale fotografico.

«Vorrei ringraziare tutti i gruppi del Comune che hanno partecipato - spiega il sindaco Stefano Cassinelli - in particolare il consigliere Renza Nogara per avere coordinato l'attività. Tra i premi è previsto anche un drone, per cui possiamo dire che si tratti di un'iniziativa di livello».

Il regolamento del concorso è pubblicato sul portale istituzionale del Comune di Dervio, servizi e informazioni, oltre che da Proloco che collabora alla realizzazione di questo evento.