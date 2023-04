Dervio guarda ai villeggianti: inaugurata la nuova ecocasetta per i rifiuti

Più attenzione ai rifiuti dei villeggianti. Il Comune di Dervio potenzia ulteriormente il servizio di raccolta: oggi, venerdì 7 aprile, è stata attivata in via Monastero l'ecocasetta Silea nel parcheggio in località Chiari, a disposizione dei proprietari delle seconde case e anche dei residenti.

Si tratta di una struttura in legno che ospita al suo interno tutti i contenitori per la raccolta differenziata, dotata di sistema di accesso controllato e di videosorveglianza.

Al termine di un periodo di vacanza o di un weekend nella propria casa a Dervio, i turisti proprietari delle seconde case possono quindi portare nella casetta i rifiuti che hanno prodotto senza dover attendere il giorno di raccolta porta a porta.

"Incontro alle esigenze dei villeggianti"

"Grazie alla nuova ecocasetta andiamo incontro alle esigenze dei nostri villeggianti che avranno così a propria disposizione un punto di conferimento dei rifiuti accessibile tutti i giorni della settimana. L'ecocasetta è dotata di un sistema ad accesso controllato basato tramite la carta regionale dei servizi (Csr) o l'apposito Codice QR Code da richiedere presso l'ufficio tributi” spiega il capogruppo di maggioranza Angelo Sandonini.

"Ma non solo: l'ecocasetta potrà essere utilizzata, per un massimo di 5 accessi annui, anche dai cittadini residenti che potranno, ad esempio, conferire i propri rifiuti in caso di partenza per le ferie, così da non dover attendere il turno di ritiro porta a porta programmato. È un'opportunità ulteriore per scoraggiare i fenomeni di abbandono dei rifiuti sul territorio".