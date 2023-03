Si sblocca l'iter per abbattere l'edificio: il mercato di Dervio pronto a spostarsi in centro

L'edificio acquistato dal Comune di Dervio nel luogo in cui sorgerà la nuova piazza che ospiterà il mercato è pronto per essere demolito. A comunicarlo è l'Amministrazione comunale del paese altolariano.

Dalla Sovraintendenza è arrivato il nullaosta che certifica che "l'immobile in oggetto non riveste interesse culturale". L'edificio in questione era però "al centro di pesanti polemiche da parte della minoranza che si opponeva alla demolizione affermando che era un edificio di pregio e che non si sarebbe dovuto abbattere - spiega il sindaco Stefano Cassinelli - Per bloccare il progetto del Comune l'opposizione e i suoi collaboratori hanno avviato una serie di iniziative arrivando a chiedere anche l'intervento della Prefettura, facendo una segnalazione alla Procura della Repubblica, chiedendo il blocco da parte della Sovrintendenza, scrivendo al ministro della Pubblica istruzione, sollecitando un intervento del Dipartimento regionale di Protezione civile e arrivando a chiedere finanche l'intervento del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio storico. Questo nonostante il valore storico dell'edificio fosse chiaramente nullo come evidenziato dalle schede del Piano di Governo del territorio dal 2009 in avanti in cui alla voce 'Elementi di pregio' risulta 'Nessuno' mentre alla voce 'Conservazione facciate' viene dato esito 'Cattivo' così come per la scheda 'Conservazione copertura'. Di fatto negli anni passati mai nessuna attività di valorizzazione e conservazione era stata nemmeno mai proposta".

"Spazio comunitario importante per il paese"

Prosegue Cassinelli: "Purtroppo questa insensata opposizione, finalizzata solo a rallentare l'attività del Comune, tanto da presentare svariate richieste di accessi agli atti e Pec e arrivare a presentare ben sei interrogazioni sullo stesso edificio, ha rallentato l'iter, facendo perdere molto tempo e soldi al Comune. Fatta chiarezza su quanto accaduto è ora il momento di provvedere alla demolizione e allo sviluppo del progetto che creerà una spazio comunitario importante per Dervio che avrà una grande piazza in grado di ospitare manifestazioni nel centro storico, creare spazi utili per il parcheggio e consentire lo spostamento del mercato in centro come richiesto dalla popolazione e dai commercianti ambulanti".