Dervio fa “un passo verso il futuro turistico” grazie al lungolago

Anche a Dervio si avvicina la bella stagione. L'investimento forte sarà fatto sul lungolago grazie ai 450mila euro ottenuti tramite un bando per la rigenerazione urbana che permetterà di coprire completamente la spesa per viale degli Alpini. Nell'Alto Lago è stato svolto “un lavoro corale, mesi di impegno insieme per aggiungere un nuovo importantissimo tassello al rilancio turistico” del comune. Così Pro loco, Gruppo Turismo, Gruppo attività produttive e Amministrazione comunale hanno operato per un primo pezzo di ampliamento dell’offerta turistica e commerciale sul lungolago, attività che nei progetti futuri prevede gli interventi di rifacimento di viale degli Alpini e miglioramento degli spazi in riva al lago.

Dervio si prepara per la stagione turistica sul Lago di Como

Dall’11 giugno fino a metà settembre saranno posizionate nove casette turistiche che potranno ospitare attività commerciali e artigianali nella zona del porto vecchio, dove verrà creata anche un’area pedonale così da rendere più attrattivo il territorio derviese. È stata predisposta una manifestazione d’interesse per raccogliere le proposte dei privati che potranno partecipare per avere l’utilizzo di una delle casette.

“Per prima cosa ringrazio i gruppi di lavoro che hanno sviluppato questa idea e la Pro Loco che l’ha fatta propria, interpretando pienamente il ruolo di questa importante associazione nello sviluppo turistico del paese - ha sottolineato l’assessore al Turismo Luca Mainoni -. Crediamo molto nel potenziale di questa iniziativa che è già di significative dimensioni ma che speriamo possa ampliarsi nel futuro per poi diventare un modo permanente di accogliere i visitatori nel nostro paese. Questo tipo di attività, lo si vede in altre centri turistici di livello, sono state decisive per avere una crescita delle presenze: la gente ama le aree pedonali e le proposte turistico commerciali e questa è una prima risposta di Dervio al modello di turismo che avanza”.

I rumors che da qualche giorno annunciavano questa iniziativa hanno già fatto manifestare l’interesse di alcuni operatori, ma l’avviso pubblico con tutte le informazioni si può scaricare a questo link: https://www.halleyweb.com/c097030/po/mostra_news.php?id=259&area=H