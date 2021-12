Sul muro spunta il ritratto di un pescatore: è "Dervio in arte"

Il progetto "Dervio in arte" lanciato dall'Amministrazione comunale prosegue dopo tanti stop connessi alla pandemia. "È un'iniziativa - spiega il sindaco Stefano Cassinelli - a lungo termine in cui crediamo molto e se i risultati sono quelli che vediamo anche in questa fontana (nella foto, ndr) dipinta da Tolasi allora stiamo centrando l'obiettivo. A breve 'Dervio in arte' crescerà grazie a un tassello molto grande".

Dall'1 al 6 dicembre Davide Tolasi, pittore muralista e docente della Laba (Libera Accademia di Belle Arti) di Brescia, ha realizzato un dipinto murale nel centro storico di Dervio. "L'ultima opera realizzata ha ridato dignità a un angolo prezioso del paese - prosegue il sindaco - Il dipinto vuole essere innanzitutto un omaggio ai pescatori del Lario, infatti si vede raffigurato un uomo con stivali di gomma e gilet seduto su un muretto intento a sistemare le reti e le attrezzature da pesca, ma a un'analisi più attenta si possono riconoscere segni iconografici tipici della figura di Sant'Andrea, protettore dei pescatori, a cui l'artista ha voluto dedicare questo dipinto".

Davide Tolasi con Stefano Cassinelli

"Volevo realizzare una sorta di edicola"

"Quando ho visto lo spazio sul quale sarei dovuto intervenire" spiega l'artista, "ho pensato da subito di sfruttare la particolare forma architettonica per ricavarne una sorta di edicola, nella quale raccontare uno dei mestieri tipici della zona". L'intervento è stato realizzato con l'aiuto di uno sponsor tecnico, la Keim, azienda leader mondiale nel settore delle vernici minerali, che ha fornito all'artista i materiali necessari a realizzare l'opera.