Dervio, inaugurata l'area sgambamento per gli amici a quattro zampe

Dervio ha finalmente la sua area sgambamento per cani, inaugurata alla presenza di tanti cittadini con i propri amici a quattro zampe.

Il sindaco Stefano Cassinelli ha voluto sottolineare che era prevista nel programma elettorale e ha messo in evidenza come "grande impegno sia stato messo in questo progetto da parte del vicesindaco Luca Mainoni, che ha coordinato le aspettative di un nutrito numero di cittadini possessori di cani i quali hanno anche preso l'impegno di promuovere iniziative e mantenere pulita l'area".

L'area "Teresita"

L'area, ribattezzata simpaticamente 'Teresita' e di 800 metri quadrati, rispetta tutte le norme vigenti per la sicurezza degli animali e delle persone, sono presenti anche i contenitori per le deiezioni e le panchine per i proprietari dei cani. La struttura è dotata di doppio accesso per evitare la fuga dei cani durante l'accesso, inoltre all'interno dello spazio è collocato, anche se non obbligatorio, un cancello che consente di dividere in due l'area cani così da poter far accedere contemporaneamente anche animali mordaci e che hanno difficoltà a stare con altri cani. È stato predisposto un apposito regolamento per fare in modo che l'utilizzo dello spazio sia gestito in modo condiviso e senza problematiche.