"L'Aquapark di Dervio valorizza il turismo e il territorio: lo amplieremo"

L'Acquapark non solo funziona bene, ma sarà potenziato. Il presidente dell'Autorità di Bacino Luigi Lusardi, nella giornata di lunedì, ha fatto visita a Dervio, comune dell'Altolago, concentrandosi in maniera particolare sull'Acquapark, l'attrazione estiva più amata dai bagnanti, che già nel 2021 era stata sperimentata con successo nelle acque derviesi e che nei giorni scorsi è stata ricollocata per la gioia di grandi e piccini. L'Autorità di Bacino è cofinanziatrice insieme al Comune di Dervio.

Lusardi ha incontrato il sindaco Stefano Cassinelli, toccando con mano il successo della proposta. "Acquapark è un'iniziativa nuova che va incrementata e quindi ci sarà anche l'anno prossimo, perché il turismo sul Lago di Como sta crescendo e le richieste sono sempre maggiori e diversificate - sono state le parole di Lusardi - Dervio offre questa opportunità unica in un angolo molto pittoresco che può essere rilanciato ancora di più. Noi siamo sempre al fianco dei sindaci che credono nell'innovazione, e come lo siamo stati fino adesso lo saremo anche per il futuro".

Soddisfatto anche lo stesso Cassinelli: "Lusardi è venuto all'Acquapark ed è soddisfatto del progetto, ha intenzione di fare nuovi ampliamenti l'anno prossimo per proseguire questa bella esperienza" chiosa il primo cittadino.