Installati i primi tre "storici" autovelox sulla Provinciale 72 a Dervio

Sono stati installati mercoledì mattina i primi tre storici autovelox a Dervio, che verranno utilizzati secondo il Codice della strada per controllare il rispetto dei limiti di velocità ed eventualmente sanzionare i conducenti che li violeranno.

L'installazione degli autovelox era stata annunciata dal sindaco di Dervio Stefano Cassinelli una decina di giorni fa. Rispetto a quanto preventivato si è resa necessaria una settimana in più, ma il risultato è ritenuto molto importante per arginare la pericolosa abitudine degli utenti della SP72 di sfrecciare ad alte velocità lungo i tratti di rettilineo.

"Speriamo che arrivino risultati, l'obiettivo è rallentare le velocità di percorrenza perché sappiamo che qui da noi rappresentano un problema" ha spiegato mercoledì Cassinelli.

Rilevate violazioni fino a 200 metri

Gli autovelox posizionati sono tre, modelli di ultima generazione in grado di rilevare violazioni fino a 200 metri. La segnaletica stradale permanente è già presente sulla Provinciale. Si tratta di una svolta "storica" per il nostro territorio, essendo i primi velox in funzione lungo l'arteria viabilistica di competenza provinciale sul lago. Fino a oggi, infatti, gli apparecchi erano stati posizionati soltanto sulla Statale 36.