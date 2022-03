A Dervio nuova copertura del depuratore "per eliminare i cattivi odori"

Prenderanno il via il prossimo 4 aprile i lavori di manutenzione straordinaria della copertura del depuratore di Dervio a cura di Lario Reti.

L'Amministrazione comunale, con vari incontri e richieste scritte, ha più volte segnalato le gravi problematiche relative al depuratore, da cui spesso provengono odori che rappresentano un enorme disagio per la popolazione e un danno d'immagine sul fronte turistico per il Comune e per le attività che operano nella zona.

I lavori consistono nella totale sostituzione delle coperture del depuratore. Secondo i tecnici di Lario Reti questi interventi dovrebbero essere risolutivi dell'annoso problema che negli ultimi periodi si è ulteriormente aggravato. Il Comune ha da subito fatto presente, nelle mail propedeutiche, "che la soluzione deve essere definitiva e risolutiva perché un territorio come quello di Dervio non può permettersi di convivere con questo problema - spiega il sindaco Stefano Cassinelli - I tecnici e la dirigenza di Lario Reti, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata nel recepire le legittime richieste del Comune, ritengono che questo intervento di rifacimento totale delle coperture dovrebbe essere risolutivo ma hanno già assicurato che qualora vi fossero ancora problemi si impegneranno a predisporre altri interventi".

Tempo previsto: due settimane

"Ci auguriamo - prosegue il primo cittadino - che sia l'ultimo capitolo di un periodo durato troppo tempo. Nell'immediatezza dell'inizio del nostro mandato abbiamo subito cercato contatti con Lario Reti per trovare una soluzione a questo problema, c'è voluto più di quanto avremmo pensato ma siamo soddisfatti della risposta di Lario Reti. Ora attendiamo con ansia l'inizio dei lavori e soprattutto la fine, una quindicina di giorni di tempo per rifare la copertura, per verificare l'effettivo risultato delle scelte fatte dai tecnici nella speranza di avere una estate senza polemiche e proteste dopo tanti anni".