Dervio, via ai lavori per la posa del porfido nella piazza delle Poste

Lavori pubblici al via nel comune di Dervio. Da domani, martedì 2 febbraio, scattano le opere per la collocazione della nuova pavimentazione nell'area della Piazza dell'ufficio postale.

L'intervento contempla la posa del porfido nell'area antistante le Poste così da uniformare architettonicamente il fondo stradale. Sarà posizionata apposita segnaletica per le limitazioni al transito veicolare.

Riqualificazione anche in via alla Folla e via della Gera

«Questi sono i primi interventi di riqualificazione urbana che, appena le temperature lo permetteranno per la posa dell'asfalto, interesseranno anche via alla Folla, via della Gera, alcuni tratti di marciapiedi lungo via Matteotti e via Monastero dove sono già state fatte nuove tombinature per l'acqua meteorica - spiega il sindaco Stefano Cassinelli - Chiediamo a tutti di portare pazienza per i disagi che deriveranno dai cantieri ma l'obiettivo è di rimettere a nuovo tratti di strade in condizioni pessime».