L'alluvione è un ricordo: sempre più sicurezza lungo il Varrone

Ricorre in questi giorni il quarto anniversario dell'alluvione del 2019 del Varrone a Dervio. Dopo la gestione della prima emergenza, in questo periodo il Comune con Regione Lombardia ha operato in modo costante per mettere in sicurezza il torrente e contrastare futuri eventi.

Le opere primarie che rappresentano il sistema di bloccaggio di tutto il materiale galleggiante sono operative da alcuni mesi e proprio lunedì - anniversario dell'alluvione - sono partiti i lavori per gli interventi di messa in sicurezza di via Greppi in corrispondenza del ponte della ferrovia, punto principale di esondazione del 2019. "Si tratta di interventi per oltre 400mila euro - spiega il sindaco Stefano Cassinelli - che consistono nel rifacimento dell'argine sinistro con parapetto murario, la formazione di un argine a scogliera in destra idrografica, la formazione di un selciatone in sasso su getto in cemento armato che serve a migliorare la velocità di deflusso delle acque e favorire un corretto corso idraulico durante il periodo di 'magra' e l'apposizione di panconi mobili ovvero un sistema mobile antiesondazione con il quale in caso di significativa piena verranno tamponate le aperture lungo la strada comunale ai fini di regolare l'azione di rigurgito".

In corso ulteriori interventi

In merito a quest'ultimo aspetto i panconi saranno in struttura di acciaio e pannelli mobili leggeri. "Nel contempo sono in corso di progettazione altre opere per 350mila euro sempre nel tratto di torrente in zona urbana e recentemente il Comune ha ottenuto un ulteriore finanziamento per realizzare una grande briglia molto a monte dell'abitato per creare un bacino che permetta di regolamentare le piene tramite l'effetto laminazione - continua il primo cittadino - Il grado di sicurezza che abbiamo già oggi, secondo i tecnici, è alto rispetto al 2019 ma queste ulteriori opere lo renderanno ancora migliore. Gli interventi in corso termineranno, salvo maltempo, entro ottobre. L'Amministrazione comunale ringrazia l'ufficio tecnico per l'impegno e la costante dedizione ad arrivare alla messa in sicurezza del paese e Regione Lombardia per il continuo supporto a questi interventi che purtroppo richiedono tempi lunghi di progettazione, finanziamento e realizzazione".