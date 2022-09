Dervio rinnova l'illuminazione pubblica: spazio a led e solare per ridurre i costi

Una luce nuova per Dervio. Il Comune dell'Altolario, grazie al finanziamento statale ottenuto per l'efficientamento energetico per 50mila euro, ha effettuato una serie di interventi per migliorare gli impianti di illuminazione e ridurre i consumi di energia elettrica.

Sono stati sostituiti con impianti a led i fari del palco della Boldona e i fari di illuminazione dell'area tavoli del parco, sono stati tolti i neon nella palestrina e negli spogliatoi della palestra comunale sostituendoli con luci a led; eliminate anche le lampade a incandescenza nei bagni pubblici e sostituite con lampadine a led, eliminati i neon negli spogliatoi del campo di calcio anche questi sostituiti con led.

Ora tocca alla sala consigliare

Nelle prossime settimane saranno installate nuove luci a basso consumo anche in sala consigliare, sostituiti i lampioni a incandescenza in località Chiari e saranno posizionati nuovi lampioni a led a energia solare nel parcheggio di via Marconi e di via Matteotti.

Si va così a completare l'eliminazione di tutti i vecchi impianti iniziata nel 2020 con la sostituzione di tutte le luci delle scuole pubbliche, del Municipio e della palestra comunale. "In questo momento in cui i costi dell'energia sono alle stelle - spiegano gli amministratori derviesi - avere degli impianti di illuminazione a bassissimo consumo rappresenta un risparmio notevole anche se le bollette dell'energia sono comunque altissime".