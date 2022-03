Presto il nuovo lungolago a Dervio: "Sarà come essere al mare"

Il Comune di Dervio riqualifica il lungolago e pensa in grande. Il progetto per il nuovo Viale degli Alpini con rigenerazione urbana ha ottenuto 71 punti al bando cui ha partecipato ed è stato finanziato per 450mila euro, cifra che coprirà l'intero costo.

"Nell'ottica di rilanciare il territorio da un punto di vista turistico e commerciale, oltre un anno fa l'Amministrazione comunale ha dato il via a un progetto di riqualificazione del lungolago diviso in lotti - spiega il sindaco Stefano Cassinelli - Tra questi una parte importante è quella legata all'accesso al lago che è rappresentato da viale degli Alpini che di fatto a oggi è una strada, un marciapiede non proprio funzionale e una serie di parcheggi. L'idea è creare un viale che per spazi e organizzazione richiami quelli del mare e che porti così al lungolago che ha già spazi importanti".

Mainoni: "Rivoluzione degli spazi"

Questo finanziamento, che con 450mila euro copre completamente il costo del progetto, rappresenta un'occasione per Dervio. "Siamo molto felici di aver vinto questo bando - spiega l'assessore al Turismo Luca Mainoni, che ha fortemente spinto l'idea di un nuovo accesso al lago più adeguato alla valorizzazione del territorio - Èd è un successo che condividiamo con il gruppo di lavoro Urbanistica e il gruppo Turismo con cui abbiamo portato avanti l'idea. Il progetto è stato sviluppato dall'architetto Uberti e di fatto prevede una rivoluzione degli spazi per aumentare le aree destinate ai pedoni, perchè in questa strada c'è un grande passaggio di famiglie, bambini e turisti che si dirigono verso il lungolago e il parco giochi". L'iter ora prevede l'elaborazione del progetto esecutivo e una volta definito procedere con l'approvazione e quindi gli appalti.