Azienda molisana regala al Comune di Dervio la macchina "mangiapannolini"

A Dervio arriva la macchina "managia pannolini". L'Aamministrazione comunale del sindaco Stefano Cassinelli ha infatti posizionato in paese un'ecostazione per la raccolta dei pannolini usati, sia per bimbi sia per adulti, al fine di aiutare le persone che hanno difficoltà nel tenere i pannolini sporchi in casa.

"Abbiamo pensato a questo progetto - spiega la consigliere Renza Nogara - per rispondere alle esigenze di diverse famiglie con bambini, ma anche e forse ancora di più con anziani. Sappiamo che specialmente le persone che vivono nel centro storico e hanno pochi spazi hanno difficoltà a conservare i pannolini fino ai giorni di ritiro, così ci siamo attivati per offrire questo servizio alla popolazione. Abbiamo valutato diverse soluzioni, fino a questa che è la più moderna. La macchina ad apertura automatica è posizionata nella parte posteriore della biblioteca in modo da essere defilata, ma in centro paese dove l'esigenza è più pressante".

Sulla scia dell'Ecostazione di Corenno

Questo intervento è gratuito per la comunità grazie alla società EcocontrolGSM di Campobasso che ha donato l'apparecchiatura al Comune di Dervio. "Dobbiamo ringraziarli per aver donato alla nostra comunità questa apparecchiatura modernissima che, come ha spiegato la consigliere Nogara, stavamo cercando da un po' di tempo. Ringraziamo anche Silea - spiega Cassinelli - La collaborazione con Ecocontrol è iniziata quando abbiamo posizionato l'Ecostazione a Corenno Plinio alcuni mesi fa, era la prima sul territorio lecchese e sull'entusiasmo di questa iniziativa ci hanno donato la 'mangiapannolini' che costa oltre 5mila euro. L'apparecchiatura a chiusura automatica ha all'interno un sistema igienizzante che elimina gli odori".

Tutti i residenti e non residenti che pagano la Tari a Dervio possono utilizzare la mangiapannolini in qualsiasi momento semplicemente avvicinando il codice a barre presente sulla tessera sanitaria dell'intestatario della Tari.