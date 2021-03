Il veicolo è stato ritirato dai volontari nella giornata di martedì. Il sindaco Stefano Cassinelli: «Ringraziamo tutti i volontari per il costante impegno, la Regione e la Provincia»

Un nuovo mezzo per il gruppo comunale di Protezione civile di Dervio. Il veicolo, che verrà impiegato nelle attività di prevenzione e di gestione delle emergenze, è stato ritirato dai volontari nella giornata di martedì.

«Una quindicina di giorni fa Regione Lombardia ha pubblicato una richiesta per assegnare questo mezzo per la colonna mobile, il nostro Comune è stato il primo a presentare domanda e ci è stato assegnato - spiega il sindaco di Dervio Stefano Cassinelli - Sostituiamo così il vecchio furgone che ha oltre 170.000 chilometri sul motore e diamo un mezzo nuovo e funzionale al nostro gruppo di Protezione civile che tanto si sta spendendo per la comunità».

«Ringraziamo ancora una volta - prosegue il primo cittadino - tutti i volontari della Protezione civile per il costante impegno e Regione Lombardia e Provincia di Lecco per questa opportunità data al nostro Comune».