Natale a Dervio: consegnati pacchi viveri alle famiglie in difficoltà

In questi giorni di festa il Comune di Dervio non dimentica i più bisognosi e grazie alla preziosa collaborazione del Rotary Club di Colico, con la partecipazione del Club Inner Wheel di Colico, ha distribuito 12 pacchi viveri per le famiglie in difficoltà.

«Ringraziamo di cuore il Rotary club per il prezioso impegno e per aver dato il via a questa bella iniziativa natalizia». Così il consigliere delegato ai Servizi sociali Anna Pandiani ringrazia il Rotary per il gesto di generosità per aiutare le famiglie e grazie anche alla collaborazione del gruppo Alpini che ha collaborato alla distribuzione.

La presidente del Rotary Rosana Romagnoli ha fortemente voluto questa iniziativa finalizzata a concretizzare un gesto di solidarietà in un periodo particolare che si colloca in un anno assolutamente particolare. «Grazie al Rotary e ad altre associazioni - spiega la Pandiani - possiamo essere più vicini alle famiglie in difficoltà che anche in un paese abbastanza piccolo come Dervio sono tante».

In contemporanea il consigliere delegato alla scuola Anna Buzzella ha raccolto le richieste di famiglie in difficoltà economica con bambini al fine di consegnare regali per i più piccoli raccolti grazie all'impegno della Croce rossa di Colico.