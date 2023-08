A Dervio "Notte di luci sul lago" è uno spettacolo per 8mila persone

Un grande successo l'evento "Notte di luci sul lago" andato in scena a Dervio, dove circa 8mila persone hanno partecipato alle svariate iniziative messe in campo dell'organizzazione, dallo schiuma party allo spettacolo di fuoco passando per lo show di luci led, il mercato, l'esposizione di artisti e la discoteca per culminare con lo spettacolo delle fontane danzanti che ha reso unico il vecchio molo.

"I cittadini credono nel progetto di rilancio turistico"

Un evento riuscitissimo che ha richiamato tantissime persone da tutto il lago, dalla Brianza e dal Milanese. Il nuovo modello di festa di Ferragosto piace e diventa occasione per ammirare le bellezze di Dervio con la nuova illuminazione di viale degli Ulivi e della foce del torrente Varrone. L'Amministrazione comunale ringrazia "per lo straordinario lavoro svolto gli organizzatori dell'evento, tutti i volontari, la Pro loco e le altre associazioni che hanno dato un contributo determinante all'ottima riuscita dell'evento capace di richiamare migliaia di persone alla festa che si è sviluppata su un tracciato di circa tre chilometri. La bellezza di Dervio viene esaltata dall'impegno dei cittadini che credono nel progetto di rilancio turistico del paese, capace di proposte nuove e diverse finalizzate a far restare gli ospiti il più possibile sul nostro territorio".

La manifestazione si è conclusa all'una al parco Boldona mentre il momento più atteso è stato quello delle fontane danzanti allestito sul vecchio molo. Uno spettacolo di musica, luci, fuoco e acqua che ha entusiasmato il pubblico malgrado qualche difficoltà legata al forte vento che si è alzato in conclusione dello show. Una manifestazione nata nel 2020 ma che ogni anno cresce e che nell'edizione 2023 ha raggiunto il massimo del successo anche grazie ai tantissimi sponsor in grado di sostenere economicamente l'evento, che ha visto la presenza di ben 8mila spettatori.