Dervio, da sabato disponibili 40 posti auto in Via Marconi

L'Amministrazione comunale di Dervio da domani, sabato, apre un nuovo parcheggio nella zona del campo sportivo lungo via Marconi: si tratta di un intervento che permette di recuperare un'area degradata e invasa dalla vegetazione che da tempo era abbandonata.

Il nuovo parcheggio è in grado di ospitare una quarantina di veicoli, è nella prima fase di realizzazione, nelle prossime settimane anche l'altra area incolta nella zona sarà oggetto di intervento per permettere di ampliare la nuova area di sosta e arrivare così a circa 70 veicoli.

«Con il comando di Polizia locale si sta valutando la possibilità di creare uno spazio dedicato alla sosta dei camper in modo da concentrare questi veicoli in un'unica area - spiega il sindaco Stefano Cassinelli - Non si tratterà di un'area camper attrezzata ma solo di un parcheggio dedicato ai camper. L'obiettivo del recupero di quest'area e utilizzare al meglio il territorio pensando soprattutto al grande afflusso di persone nell'area sia per l'utilizzo del centro sportivo sia per la presenza di alcuni locali e soprattutto per l'area a lago. Il nuovo parcheggio sarà logicamente a pagamento, i possessori di pass comunale avranno diritto all'utilizzo esponendo il pass».