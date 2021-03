Dervio, finalmente realizzati gli attraversamenti pedonali in centro

L'Amministrazione comunale ha promosso una serie di interventi finalizzati a mettere in sicurezza i pedoni, in particolare lungo via Duca d'Aosta. Cassinelli: «Colmata una lacuna»

Negli ultimi giorni l'Amministrazione comunale di Dervio ha promosso una serie di interventi finalizzati a mettere in sicurezza soprattutto i pedoni in centro paese. In particolare lungo via Duca d'Aosta, una strada Provinciale che però attraversa tutto il paese e lungo la quale spesso le auto procedono a forte velocità, sono stati realizzati i passaggi pedonali.

«Questo è un intervento che va a colmare una lacuna enorme nella sicurezza perchè dall'inizio del paese fino al centro non c'era nemmeno un attraversamento pedonale - spiega il sindaco Stefano Cassinelli - Su gran parte degli attraversamenti sono stati messi anche i cartelli verticali con tanto di pannello solare per alimentare il semaforo arancio lampeggiante che serve ad aumentare il livello di attenzione degli automobilisti. In contemporanea si è proceduto anche a rifare le strisce laterali di delimitazione della sede stradale e una serie di parcheggi».

«All'inizio di via Valvarrone - prosegue Cassinelli - sono stati tolti i parcheggi riservati davanti agli studi medici al fine di permettere il passaggio dei pedoni in sicurezza in un'area in cui di fatto le persone erano costrette a camminare sulla sede stradale. Nelle prossime settimane, non appena le temperature permetteranno di fare gli asfalti senza rischio di tenuta, provvederemo a asfaltare via alla Folla, via Monastero e altre strade».

Gallery