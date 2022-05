La Pro loco Dervio taglia il traguardo dei 50 anni, il paese in festa

La Pro loco Dervio ha celebrato 50 anni di attività. Le celebrazioni sono andate in scena domenica mattina tra Piazza IV Novembre e la sala consigliare in Municipio. Una festa per un sodalizio che "da tanti anni che opera per il paese" come ha sottolineato il presidente Angelo Colombo.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente dell'Unione nazionale Pro loco d'Italia Pietro Segalini, il sindaco Stefano Cassinelli e il vice Luca Mainoni, gli ex presidenti Antonello Colombo e Paolo Raineri.

Nel suo intervento Angelo Colombo ha riassunto in breve la storia dell'associazione, ringraziando consiglieri, volontari ed ex presidenti che hanno contribuito a realizzare moltissime iniziative allo scopo di sviluppare Dervio a livello sociale e turistico. Persone che, al termine della celebrazione, sono state premiate in Municipio per l'impegno profuso negli anni.

Successivamente è stato offerto un aperitivo alla popolazione in piazza, con un coreografico spettacolo delle Moonlight Majorettes di Primaluna. In contemporanea si è svolto il mercatino dell'antiquariato. La manifestazione si è conclusa con un pranzo comunitario in pizzeria.

Il discorso del sindaco

"Mezzo secolo di lavoro, sacrificio e dedizione per la comunità merita di essere ricordato e anche celebrato perché l'impegno della Pro loco è stato e sarà fondamentale per Dervio dal punto di vista comunitario, sociale e turistico - è il commento del sindaco Stefano Cassinelli - Da cittadino ho potuto vedere le tante belle iniziative messe in campo della Pro loco negli anni, da sindaco ho potuto capire quanta fatica c'è dietro ogni manifestazione, quante difficoltà i volontari devono superare e quante critiche sopportare".