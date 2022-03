A Dervio i servizi comunali sono sempre più digitalizzati

DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI

PAGO PA, APPIO, PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI ONLINE

Il Comune di Dervio, nel corso dell'anno 2021, ha avviato il processo di transizione alla modalità digitale, secondo le indicazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Piano triennale per l'Informatica nella Pubblica amministrazione, curato a livello nazionale dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Il Piano per l'Informatica rappresenta la guida nazionale per tutte le Pubbliche amministrazioni necessaria a permettere l'erogazione ai cittadini dei servizi pubblici in modalità digitale, fornendo l'opportunità di far fruire tali servizi sia dai pc che dai dispositivi mobili.

Il Comune di Dervio, con l'obiettivo di rendere i servizi più accessibili ai cittadini, ha già aderito alle piattaforme nazionali:

PagoPA, che consente di effettuare pagamenti elettronici alle Pubbliche Amministrazioni;

ANPR- Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente che consente di scaricare certificati anagrafici gratuitamente e in autonomia.

App IO, accessibile da tutti gli smartphone, rappresenta un unico punto di accesso nazionale ai servizi erogati online dalle Pubbliche Amministrazioni (centrali e locali), e nel tempo ospiterà un numero sempre più crescente di servizi, con l'obiettivo di ridurre, per il cittadino, la ricerca e visita dei singoli portali degli enti.

Nel dettaglio sono 11 i servizi del Comune di Dervio disponibili tra i quali: avviso scadenza carta d’identità, avviso agli scrutatori di avvenuto sorteggio e convocazione ai seggi, avviso rilascio tessera elettorale, informazioni sulla presenza di pagamenti da effettuare relativi a oneri e sanzioni, concessioni cimiteriali, SUE e informazioni circa lo stato di avanzamento di pratiche anagrafiche.

A questi si aggiunge l'attivazione del servizio "Prenotazione appuntamenti online" che consente al cittadino di prenotare appuntamenti con gli uffici comunali direttamente dal sito web del Comune accedendo alla voce "Cittadino". In base a quanto previsto dalla legge, i servizi digitali della Pubblica amministrazione sono fruibili esclusivamente attraverso Spid, Cie (carta digitale elettronica) e Cn.