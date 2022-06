Il Comune per la scuola: il diario 2022/2023 sarà offerto da Palazzo Bovara

Il diario per l'anno scolastico 2022/2023 in regalo agli studenti di Lecco. Il Comune, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi, ha scelto di offrire il diario scolastico a ogni alunno della scuola primaria e secondaria di primo grado, facendosi promotore “di un'iniziativa pensata per gli studenti delle scuole cittadine, raccogliendo il testimone da alcuni istituti cittadini che avevano già avviato un analogo progetto, poi interrotto a causa dell'aumento dei costi, ed estendendo l'opportunità a tutte le scuole della città”. Attraverso "La mia agenda", che gode della collaborazione della storica casa editrice I Quindici, del supporto di alcuni sponsor di livello nazionale e di Linee Lecco, “l'amministrazione intende dare anche un sostegno alla famiglie, fornendo gratuitamente uno strumento, come il diario scolastico, che mediamente può avere un costo superiore ai 10 euro”.

Il leitmotiv del diario 2022/2023 “sarà lo sport, i suoi valori e i messaggi positivi che veicola. L'edizione è infatti supportata anche dal Centro Sportivo Italiano (CSI)”. Al suo interno gli studenti vi troveranno aneddoti e giochi legati alla storia e al presente della città, “per offrire ai giovani un'occasione di conoscenza e di scoperta del territorio”.

Lecco, diario gratis per l'anno scolastico 2022/2023

“Si tratta di un'iniziativa che è stata molto apprezzata dalle famiglie - spiega l'assessore alla famiglia e giovani del Comune di Lecco Alessandra Durante -. Ringraziamo i dirigenti scolastici che hanno accolto con entusiasmo la proposta e i docenti che hanno collaborato alla realizzazione. Abbiamo coinvolto loro perché quest'anno volevamo fare una sorpresa a studenti e famiglie ma dall'anno prossimo vorremmo che fossero proprio i bambini e i ragazzi a disegnare e personalizzare pagine e copertina. Ci piaceva la proposta di qualcosa di tangibile che accomunasse tutti gli studenti, li facesse sentire parte della stessa esperienza e raccontasse loro l'identità della loro città”.

“Lo sport, in questi due ultimi anni, è stato un importante strumento per superare il rischio della chiusura in se stessi; da sempre è anche una grande opportunità per crescere e conoscere i propri limiti e i punti di forza - aggiunge l'assessore all'Educazione e sport del Comune di Lecco Emanuele Torri -. Non dimentichiamo che la nostra provincia è da diversi anni al primo posto in Italia, nella classifica degli indici di sportività, rispetto al tema "bambini e sport". Nelle pagine del diario del prossimo anno scolastico gli alunni avranno la possibilità di trovare affermati i valori dello sport e scoprire tutto quello che la nostra città offre come opportunità per vivere e praticare l'attività sportiva”.