Diego Riva rieletto alla guida della Cgil Lecco

Diego Riva è stato confermato Segretario generale della Cgil Lecco. Mercoledì 11 e giovedì 12 gennaio nell'aula magna del Politecnico, si è svolto il XIX congresso del sindacato lecchese. La prima giornata è stata dedicata alla relazione del Segretario uscente, che nel suo discorso ha trattato diversi temi, dall’attuale situazione di crisi politica, economica e sociale ai problemi del lavoro, dal ruolo del sindacato come presidio democratico al rapporto con le istituzioni del territorio.

In particolare, Riva ha voluto ricordare la figura di Pino Galbani, compianto amico e compagno della Cgil Lecco, a cui è dedicata la Sezione Anpi interna alla Camera del Lavoro: "Come Pino ha saputo lottare contro la barbarie nazifascista, così la nostra Cgil starà sempre in campo a lottare affinché quei periodi bui della storia non abbiano più a ripetersi".

La giornata si è conclusa con la prima parte del dibattito che ha coinvolto le delegate e i delegati al congresso. Oggi, dopo la ripresa della discussione tra delegati, si è svolta una tavola rotonda, moderata da Francesca Seghezzi della Segreteria Cgil Lecco, dal titolo "Innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e lavoro tra opportunità e rischi", a cui hanno preso parte sindacaliste, giornaliste e docenti (tutte donne nonostante le materie “Stem” vedano la netta prevalenza di uomini). Le partecipanti si sono confrontate sull’utilizzo della tecnologia nel mondo del lavoro. Ad Alessandro Pagano, Segretario Generale della Cgil Lombardia, il compito di tenere l’intervento conclusivo del Congresso.

Nel pomeriggio sono stati eletti gli organismi dirigenti che guideranno la Cgil Lecco per i prossimi 4 anni. La nuova Assemblea generale ha riconfermato - con 55 voti favorevoli, 4 voti contrari e 2 astenuti - Diego Riva nel ruolo di Segretario Generale dell’organizzazione e successivamente, su proposta dello stesso Riva, ha rieletto Marco Brigatti e Francesca Seghezzi come componenti di Segreteria.

"Ringrazio le compagne e i compagni per la rinnovata fiducia nei miei confronti - ha dichiarato Riva al termine dei lavori - Oggi si chiude il nostro congresso, durante il quale abbiamo discusso in modo proficuo con i rappresentanti delle istituzioni e delle associazioni del territorio su come migliorare le condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori. Da domani inizieremo a mettere in pratica gli obiettivi che ci siamo prefissati".