"Dinner in the sky" torna sul Lago di Como, impazzano le richieste

Dinner in the sky torna a infiammare il cielo sopra Dervio. E l'apericena o il brunch a 50 metri di altezza sul Lago di Como non è mai stato richiesto come ora.

Influencer, instagrammer e tiktoker, ma anche semplici curiosi e appassionati provenienti da tutta la Lombardia, ma anche dalle Regioni limitrofe e dalla Svizzera, stanno facendo a gara per accaparrarsi un posto esclusivo alla tavola di Dinner in the sky, il format internazionale che dà ai commensali la possibilità di pranzare, cenare o degustare un aperitivo sospesi tra cielo e acqua, con pietanze cucinate direttamente sul posto dallo chef.

Brunch, pranzo, apericena o cena

Il ristorante tra le nuvole tornerà a Dervio, dopo il successo degli anni scorsi, dal 24 al 28 maggio. Con il suo pittoresco lungolago e una vista mozzafiato, Dervio è una location perfetta per essere "instagrammata" e diventare così una splendida cartolina da condividere sui social network facendola diventare virale. Non stupisce che siano già tantissime le richieste per uno degli eventi targati Dinner in the sky. Diverse le opzioni tra cui scegliere: brunch, pranzo, apericena o cena per abbinare i sapori della migliore tradizione enogastronomica del territorio ad un colpo d'occhio da rimanere a bocca aperta, il tutto a 50 metri di altezza, unendo emozioni, ristorazione di alto livello e il fascino di un evento esclusivo.

Dinner in the sky è presente in oltre 70 grandi città del mondo con oltre 10mila eventi all'attivo. Lo staff si impegna ad operare per garantire le massime condizioni di sicurezza al proprio pubblico, avvalendosi delle più efficienti strumentazioni e di certificazioni di altissimo profilo elaborate da professionisti e tecnici di comprovata fama.

Come funziona Dinner in the sky

I commensali arrivano sul posto alcuni minuti prima, accolti dalle hostess che ne effettuano la registrazione prima di accompagnarli nella zona "Hospitality" per un aperitivo di benvenuto. Successivamente vengono accompagnati due alla volta alla piattaforma dove vengono allacciati ai sedili, in stile Formula 1, dal personale di sicurezza. Una volta che tutti hanno preso posto, inizia un countdown di 10 secondi per salire in cielo a un'altezza di 50 metri, dove si svolge l'evento. La struttura di Dinner in the sky è composta da un tavolo appositamente progettato per offrire a 22 ospiti un'esperienza straordinaria a 50 metri di altezza. Il tavolo da 5 tonnellate viene sollevato su 16 cavi di acciaio da una gru da 120 tonnellate. Durante l'evento è presente un team professionale di gestori di eventi e tecnici sul posto. Il format si adatta perfettamente a matrimoni, compleanni, meeting aziendali, conferenze stampa, concerti, sfilate di moda, anniversari.

"Legame particolare con Dervio"

"C'è un legame particolare che unisce la città di Dervio a Dinner in the sky - spiega Stefano Burotti di Dits Italia Srl - Abbiamo infatti avuto l'onore di essere ospiti di questa meravigliosa location per ben due volte, regalando ai nostri commensali emozioni che sono rimaste impresse nel loro cuore e che li hanno fatti sognare ad occhi aperti. Un territorio di Dervio è il luogo ideale per il nostro format: da un lato per lo scenario naturale e paesaggistico che fa da cornice agli eventi targati Dinner in the sky, dall'altro per le eccellenze agroalimentari che dalle aziende del territorio verranno portate direttamente sulla tavola dei nostri ospiti, dando loro la possibilità di viaggiare in questa splendida terra anche con il palato. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Dervio per il supporto e il sostegno che non ci è mai stato fatto mancare e per la disponibilità che ancora una volta abbiamo incontrato. Ci auguriamo di poter ripagare questa fiducia trasformando Dinner in the sky in un veicolo di promozione turistica per un territorio tanto affascinante, lavorando in sinergia con gli operatori locali per l'ottima riuscita del programma".