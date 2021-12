La musica come strumento di solidarietà: un disco per sostenere Alfa

La musica come strumento di aggregazione nel momento più complicato, per aiutare chi è meno fortunato. A Lecco un'altra iniziativa di solidarietà, lanciato da Mattia Pissavini e da un gruppo di amici appassionati musicisti: il disco "Matt & Friends - This is Us vol. 3", disponibile dal 4 dicembre su tutti gli store digitali e a richiesta scrivendo a mattandfriendsmusic@gmail.com.

L'intero ricavato del progetto verrà devoluto ad Alfa, Associazione lecchese famiglie affidatarie onlus molto attiva sul nostro territorio. Mattia e soci presenteranno il progetto con Alfa dal vivo in due concerti, domenica 12 dicembre alle 21 al Centro polifunzionale di Ballabio e il 19 dicembre al Centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera, sempre alle 21.

Quattro inediti

"Il disco contiene quattro inediti, di cui uno che ho scritto per l'occasione con il mio amico Giovanni Riva, Feels Like Home, in cui partecipano tutti i nostri 30 coristi - spiega Pissavini - La canzone ha un significato molto profondo: quando si dice 'sentirsi a casa' si pensa sempre alle persone care, parenti o amici che ci hanno accompagnato nell'intimità della nostra esistenza. Molte persone per motivi più o meno importanti non hanno la possibilità di vivere queste sensazioni e situazioni. La canzone nasce come messaggio di speranza affinchè chiunque a discapito delle distanze possa viverli comunque".

Nel disco, Matt & Friends omaggiano gli artisti che li hanno formati a livello musicale, dai Beatles a Battiato, Dalla e ancora una volta il grande maestro Ennio Morricone. "Diciamo che i nostri gusti musicali non si fossilizzano in un solo genere ma ci piace sperimentare passando dal rock al country, al pop e perchè no anche un po' di musica classica e neoclassica. I miei amici arrivano tutti da studi musicali diversi e mi piace ogni volta entrare nel loro mondo".

Non mancano i ringraziamenti di rito. "Ringrazio a nome di tutti la Proloco di Ballabio che è sempre pronta ad appoggiare i nostri progetti, il Comune di Ballabio per il sostegno e l'utilizzo del centro polifunzionale per le prove e il concerto, il Coro Aldeia che ci ha regalato Joy To The World per il disco e sarà presente a tutte e due le serate" conclude Mattia.

La storia del progetto

Il progetto Matt & Friends è nato nel 2009 con un primo disco, Make A Better Place a sostegno della missione di Padre Dante Invernizzi Sagrado Corazon in Bolivia, seguito nel 2011 da Friends For Bolivia in cui sono state coinvolte molte band del territorio Lecchese e Milanese.

Nel 2013 sono nati Dynamo Friends e nel 2018 Winter Tales per sostenere il primo camp di Terapia Ricreativa in Italia Dynamo Camp Onlus. Nel 2015 Little Friends in collaborazione con la Proloco di Ballabio per donare un mastosuttore al reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell'ospedale Manzoni di Lecco.

Nel 2019 si è aggiunto un coro di oltre 35 elementi per rivisitare la canzone This is me tratta dal film musical The Greatest Showman che tratta il tema della diversità pubblicando il disco This is us a favore dell'associazione Down Up di Lecco che si occupa di bambini, ragazzi e pre-adulti con sindrome di Down. Il disco è stato portato live con tutti i musicisti coinvolti in tre serate svolte prima dello scorso Natale. Dal 2020 con il disco This is (still) us c'è il sostegno ad Alfa.