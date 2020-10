I disegni dedicati ai nonni fanno bella mostra sugli alberi del lungolago

Il lungolago di Lecco in questi giorni si è ravvivato con colori vivaci. Si tratta dei disegni dedicati ai nonni e affissi agli alberi dai volontari over 60 dello spazio confiscato alla criminalità organizzata "Il Giglio".

I disegni, che saranno successivamente rimossi, si riferiscono alla bella iniziativa che ha coinvolto i bambini delle scuole dell'infanzia del capoluogo, ai quali è stato chiesto di realizzare un'opera d'arte per la Festa dei nonni 2020 celebrata a inizio ottobre. L'iniziativa giunge in un momento delicato come quello dell'epidemia di Covid-19, e acquisisce un significato ancora più grande per il rapporto speciale che lega i più piccoli agli anziani, soggetti più fragili e a rischio.

Non solo. I nonni del Giglio hanno infatti preparato una sorpresa per tutti i bambini delle scuole dell'Infanzia di Lecco, registrando una videostoria che è stata inviata alle venti scuole partecipanti, cinque statali e quindici paritarie. L'associazione "Il Giglio" non è nuova a queste iniziative: ad esempio i mandala realizzati durante il lockdown erano stati affissi sugli alberi di Piazza Era a Pescarenico.

Tra le varie scuole che hanno partecipato, come comunicato da "Il Giglio" sulla propria pagina Facebook: l'istituto Maria Ausiliatrice, le scuole dell'infanzia Don G. Nava di Acquate, D. Chiesa di Via Ghislanzoni, Santo Stefano, Mazzucconi/Bosco di Rancio, A. Corti di Pescarenico, P. Barone di Laorca, Don Giovanni Pozzi di Castello, A. Piloni di Bonacina, E. Bonaiti di Germanedo, A. Nava di Via Belvedere, "Gli aquiloni" di Lecco, R. Spreafico di Germanedo, Papa Giovanni XXIII e Scuola Locatelli di Chiuso, Dell'Era Aldè.