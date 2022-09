Disperso in Val Biandino: squadre al lavoro per ritrovarlo

Ricerche in corso nel cuore della Valsassina. Alle 18.15 di mercoledì sera la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha messo in moto le squadre dei soccorritori, che si sono portate in Val Biandino e si sono messe sulle tracce di un 79enne. In campo i tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Stazione di Barzio e i Vigili del fuoco con il Nucleo Saf, che stanno facendo affidamento anche sul campo Ucl (unità di comando locale per coordinare le ricerche) e sui sistemi necessari per rintracciare il cellulare del disperso.

Al momento le squadre si sarebbero concentrate sullo scandagliare la zona delle baite Serra, intorno a 1.040 metri di quota sul livello del mare.