Cartelli nascosti e solo in italiano per segnalare il divieto di balneazione

All'improvvisata spiaggietta della Malpensata è ancora vietata la balneazione. Nonostante questo, durante gli ultimi mesi centinaia di persone si sono recate in quella zona, dove sono presenti degli scarichi, per tuffarsi in acqua: del resto non è mai stato presente un cartello che informasse loro del divieto, istituito per ragioni di sicurezza. Alla mancanza ha posto rimedio il Comune durante l'ultimo fine settimana, ma si sono presentati due problemi evidenti: i cartelli sono messi in una posizione che non balza subito all'occhio e non sono scritti in lingua inglese. Assurdo, considerato che la una larga fetta dei bagnanti proviene dall'estero e quindi può avere serie difficoltà nel comprendere le indicazioni riportate sul divieto: più di una volta sono stati i passanti a dover tradurre il testo a chi chiedeva informazioni. Si può fare di meglio.

Cordiali saluti.